VIDÉO - Crise agricole : la Loi Egalim, à la source de la colère

La loi Egalim, votée en 2018, vise à assurer une rémunération digne aux producteurs. Son objectif est d'éviter que les éleveurs et les agriculteurs soient forcés de vendre leurs produits au-dessous du coût de production. Mais est-elle appliquée ?

La loi Agriculture et Alimentation (loi Egalim), créée en 2018, est censée assurer une rémunération digne aux producteurs français, explique Maud Descamps dans "Bonjour ! la Matinale TF1". Concrètement, l'idée de ce texte consiste à apporter un revenu fixe aux éleveurs et aux agriculteurs et surtout à leur permettre de ne pas avoir à vendre leur production en dessous du coût de production, qui comprend toutes les dépenses liées à la fabrication du produit.