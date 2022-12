Crise de l'énergie : une usine Garbit contrainte de fermer un mois

À Camaret-sur-Aigues (Vaucluse), cette usine fait partie des quatre mises à l'arrêt. On compte 190 salariés en activité partielle qui ne toucheront qu'une partie de leur salaire, soit 1600 euros par mois. "Je vais perdre entre 150 et 200 euros, vu que tout augmente ce n'est pas facile", s'inquiète une salariée dans la vidéo en tête de cet article. "On essaie de faire des heures supplémentaires, ce n'est pas possible. On tente de gratter un peu d'argent pour s'en sortir mais on nous enlève toutes les options", ajoute son collègue.

Pour les syndicats, la mesure est difficilement compréhensible : "Le patron a coupé le chauffage pour faire des économies d'énergie. On travaillait sous huit degrés. Et en cadeau de Noël, on leur annonce que janvier va commencer par la plus mauvaise des manières, un chômage partiel". L'entreprise espère relancer l'activité début février. Les salariés, eux, craignent que l'arrêt des productions soit prolongé cet hiver.