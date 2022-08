Cumul emploi / retraite : quelles sont les règles ?

Qui peut faire un cumul emploi / retraite ? Selon Thierry Coiffier, il y a deux cas de figures. Si vous avez pris une retraite à taux plein et que vous avez plus de 62 ans, vous pouvez cumuler vos pensions et vos nouveaux salaires de manière illimitée. En revanche, dans le cas où vous n'auriez pas pris votre retraite à taux plein ou vous n'avez pas l'âge légal de départ, il y a un plafond. Si vous le dépassez, vos pensions peuvent être réduites.