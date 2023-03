À trois mois de l'été, les communes du littoral font tout pour attirer les saisonniers

Dans cette commune du littoral breton, la population passe de 1800 à 30.000 habitants en été. L'offre d'hébergement se fait plus rare et plus chère. Alors à coup de communications, la mairie espère déployer le dispositif. "Si vous avez une chambre de libre, vous allez aider un saisonnier et un de nos commerçants", rapporte Jean-Marie Labesse, le maire de Damgan.