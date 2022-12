Qui y a-t-il vraiment derrière nos éponges ?

Après cuisson, on obtient des blocs de mousse découpés en tranches. Pour pouvoir frotter avec l'éponge, la partie verte est faite de plastique et d'un composant plus surprenant : du sable. C'est ce qui donne le côté grattant. Après collage puis découpage, l'éponge prend enfin sa forme finale. L'usine en produit deux fois plus qu'il y a quinze ans, soit un million par jour.