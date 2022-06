Décorations florales : ça peut rapporter gros

S’il y a un homme qui ne sait plus où donner de la tête, c'est Luc Deschamps, un des premiers fleuristes décorateurs de devantures. Il n’arrive presque plus à honorer les demandes. Un investissement rentable, pourtant pour une façade restaurant, les prix oscillent entre 10 000 et 40 000 euros. La réalisation commence par un dessin. Depuis le début de l’année, son équipe a déjà fleuri une centaine de façades. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.