VIDÉO - "Personne ne répond aux annonces à Pôle emploi" : des saisonniers recrutés à l'autre bout du monde

Dans une serre du Lot-et-Garonne, on trouve sept nationalités différentes. La plupart de ces saisonniers passent six mois ici et le reste de l'année dans leurs pays. D'autres, comme Tanya, se sont installés ici en France avec leurs familles. Ils peuvent gagner, avec les heures supplémentaires, plus de 2000 euros net par mois et sont logés gratuitement.