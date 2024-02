Devenir berger : et si le bonheur était dans le pré ?

Nous allons visiter une ancienne école où l'on apprend les métiers de berger. L'établissement accueille une vingtaine d'élèves chaque année et se trouve à Salon-de-Provence dans le Vaucluse.

Le cours du jour : faire avancer un troupeau. Le pré pour salle de classe et le chien comme assistant. Pour les apprentis bergers, c'est un langage qu'il faut apprendre. La démonstration prend des allures de spectacle. Au moment de pratiquer, l'exercice est périlleux. Chaque mouvement est réfléchi. Être berger, c'est avant tout être gardien de ces animaux pour pouvoir guider son propre troupeau un jour. Le rêve de ces élèves.

Ils se forment dans la plus vieille école de berger de l'Hexagone. Ancien professeur, boucher, chercheur, ils ont un an pour apprendre les rudiments. Parmi les plus jeunes, il y a Anaïs, âgée de 25 ans. Elle vit ici depuis trois mois. Ancienne danseuse, elle a tout quitté pour changer de métier.

Deux fois par semaine, direction l'exploitation auprès d'éleveurs. Ici, il n'y a pas de cahiers, ils sont plongés dans le bain ou plutôt dans un troupeau d'agneaux. Il faut leur donner à manger et apprendre à les soigner. L'exercice est parfois physique, mais pas de quoi se décourager.