Dimitri Droisneau, un chef face à la pression

"Les responsables à l'époque étaient très à l'ancienne. Il y a des horaires, c'est une chose. Maintenant, il y a une façon de parler aux gens. On travaille avec pas mal de pression. Des fois, on se retrouve peut-être avec des gars qui pètent un peu les câbles, qui passent sur un autre registre. On n'a pas à faire vivre ça à des cuisiniers. On ne peut pas demander à des serveurs de sourire aux clients si derrière c'est la guerre et que ça croule sous les insultes", s'explique-t-il.