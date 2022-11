Doit-on mentionner son handicap sur son CV ? Le 20H vous répond

Doit-on mentionner son handicap sur un CV ou lors d'un entretien d'embauche ?

Non, légalement, rien ne vous y oblige. "C’est comme l’adresse ou l’âge, ça ne doit pas obligatoirement figurer sur votre CV. C’est votre choix", précise Yohanna Chemouny, fondatrice de Diversidées, une entreprise qui accompagne les employeurs dans leur politique handicap et inclusion. D’autant que huit handicaps sur dix sont invisibles, comme les acouphènes ou la dyslexie. "On pense à tort que l’on sait au premier coup d’œil si l’un de ses collègues est handicapé ou non. C’est faux !", souligne Céline Gaxatte Pereira, responsable de la Mission handicap pour le groupe TF1.