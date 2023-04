VIDÉO - Après une longue pause cet hiver, les usines énergivores relancent leur production

C'est enfin terminé. Gaz, électricité, la facture d'énergie est passée l'an dernier de quatre à douze millions d'euros, presque la moitié du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les tarifs ont baissé, mais surtout, les dirigeants sont désormais mieux armés. La marque a également décidé d'augmenter entre 10 et 15 % ses prix de vente.

Chez Aluminium Dunkerque, aussi, le plus gros consommateur français d'électricité, la baisse des tarifs a permis à 600 salariés de retrouver une activité normale. Les 264 cuves du site viennent de reprendre du service, 74 d'entre elles étaient en sommeil depuis janvier. En 2022, la facture a été multipliée par trois et a atteint le niveau record de 350 millions d'euros. Or ici, l'électricité est la matière première. Seule solution, réduire la production et donc mettre à l'arrêt un tiers des cuves.