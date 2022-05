École Du Breuil : ces jeunes jardiniers qu'on s'arrache

Difficile à réaliser, mais un immense jardin, dix hectares de sapins, de sols et de rosiers se trouvent à Paris. L’École Du Breuil forme les paysagistes de demain. Des élèves de terminale, choisis sur dossier, travaillent depuis un an sur une parcelle. Ils l’ont conçue et l’entretiennent. À l’évidence, Romain, 18 ans, a trouvé sa place. Surtout, au-delà des connaissances, ils doivent maîtriser tout ce que vous pouvez voir dans un jardin.