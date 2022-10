Tensions de recrutement : le gouvernement dévoile son nouveau plan

En septembre 2021, le précédent gouvernement avait déjà lancé un plan pour former davantage de salariés et demandeurs d’emplois. Au total : 1.4 milliard d’euros avaient été débloqués. Le ministre assure que "les résultats sont là : 380.000 demandeurs d’emploi ont été accompagnés en un an vers l’emploi, dont 280.000 chômeurs de longue durée et parmi ces derniers, 146.000 de très longue durée. Plus d’un million d’emplois ont également été pourvus par Pôle emploi sur la période".