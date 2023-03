VIDÉO - À la tête d'une usine de 170 employés, cette dirigeante s'est fait sa place dans un monde d'hommes

Pour déambuler dans les allées, la dirigeante a choisi de porter le même uniforme que ses employés. "C'est important, parce que comme ça, je me fonds dans la masse, et puis par rapport aux hommes qui m'entourent, il n'y pas de différence. C'est plus simple pour moi", explique-t-elle.

Un milieu très masculin, mais Émilie est passionnée par son métier. "C'est très beau, c'est magnifique, vous verrez des tubes à 1200 degrés, c'est technique, c'est un process impressionnant, on peut rester des heures à le regarder", sourit-elle.

Et les hommes dans tout ça, être dirigés par une femme, ça donne quoi ? "Déjà, c'est plus subtil. Il y a le dialogue, avec un homme, c'est un peu plus difficile. Et il y a le respect !", répond un employé.