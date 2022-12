Aide à la personne : 33 000 postes sont à pourvoir

Et ça marche. Moins d’une heure plus tard, l’étudiante se retrouve face à des recruteurs très intéressés par son profil. On lui propose un emploi en CDI ainsi qu’un parcours en formation d’une durée de douze mois. Esther comprend qu’elle a de grandes chances de décrocher un poste en alternance. Elle pourra ainsi être formée et payée. "Ils m’ont dit qu’il fallait que j’envoie la candidature par mail et ensuite, ils vont m’appeler par rapport au poste et par rapport aussi au secteur où je suis et dès qu’ils ont des offres, ils vont m’appeler", se réjouit Esther.