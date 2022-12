Emploi : ce chasseur de têtes vous recrute directement dans la rue

Avec ces castings sauvages, il a trouvé du travail à 500 personnes en 2021. "Les méthodes traditionnelles, on a tout dématérialisé, on a mis de la distance avec la ressource. Ce que recherche l'employeur aujourd'hui c'est le contact, et il n'y a pas mieux aujourd'hui", explique cet expert. Tiphaine a été recrutée grâce au chasseur de têtes, elle vient d'être embauchée dans cette société de transport, avant elle travaillait dans l'industrie. "Je n'avais pas du tout le courage de reprendre d'autres recherches, c'est vraiment une opportunité qui s'est offerte", explique la jeune femme.