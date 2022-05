Emploi : charpentier, métier le plus recherché de France

Ces immeubles, recouverts de bois, doivent être achevés à la fin de l'année. Un chantier colossal pour les trois charpentiers qui s'activent sur le toit, alors qu'ils devaient être deux fois plus nombreux. Maxime, le chef de chantier, dirige un apprenti et un jeune intérimaire. Les deux sont sereins et sont assurés de trouver un travail à la fin de leur contrat.