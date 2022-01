VIDÉO - Emploi : quels sont les secteurs qui ont le plus de mal à recruter ?

Comment expliquer ces problèmes de recrutement ? Si on dresse le palmarès des freins à l’embauche, on retrouve en première position les conditions de travail. Sur ce point, les futures recrues sont de plus en plus exigeantes. Tout comme sur les salaires, qui constituent la deuxième principale raison qui poussent certains à refuser des offres d’emplois. Et la troisième, c’est que beaucoup ne veulent plus déménager pour se rapprocher d’un éventuel travail. Ils sont moins mobiles.