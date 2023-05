VIDÉO - Emploi des seniors : les petits boulots ont la cote

Comme Kim, de plus en plus de seniors se tournent vers ces petits boulots dont certaines plateformes se sont même fait une spécialité. Valérie Grau, par exemple, a créé un site de mise en relation entre travailleurs en fin de carrière et employeurs. Aide à la personne, transport, mission de jardinage... les offres sont très variées. Chaque année, 13 000 nouveaux candidats seniors s'inscrivent sur son site : seniorsavotreservice.com. Et ces profils intéressent particulièrement les entreprises. "Notamment celles qui n'ont pas besoin de recruter des personnes à temps complet. Elles n'ont pas la matière à donner, mais par contre, elles sont intéressées pour recruter des seniors à temps partiel", souligne cette entrepreneuse.

D'autres seniors vont encore plus loin dans le temps partiel. Ainsi, Christelle, cliente mystère chez Smice, décide elle-même de son emploi du temps. Le principe, tester la qualité d'un service à la demande d'un employeur, par exemple dans un restaurant. "Je dois noter les temps d'attente, la tenue du serveur, tout ce qu'il me propose, les suggestions, les formules de politesse", détaille-t-elle. Chaque mois, Christelle réalise une cinquantaine de missions différentes pour une rémunération en espèces ou en nature autour de 1000 euros.

Mais pour elle, l'important est ailleurs. "C'est une sorte d'indépendance de pouvoir choisir quand on veut travailler, avec qui on veut travailler, quelles missions on veut faire ou ne pas faire. Je n'avais plus envie du travail traditionnel, j'étais secrétaire, ça ne m'intéressait plus", précise-t-elle.