VIDÉO - Pourquoi les jeunes diplômés quittent-ils la Grèce ? La mise au point de François Lenglet

Si on s'en tient aux finances, la Grèce est une miraculée : un budget rétabli, une dette publique redescendue de plus de 200% à 170% du PIB et une croissance évaluée à + 5,9 % pour 2022, l'une des plus élevées en Europe. Le pays est devenu le paradis des économistes et aussi celui des touristes. La Grèce a retrouvé le nombre de visiteurs qu'elle avait atteints avant la pandémie. Des Européens du Nord qui investissent massivement dans l'immobilier local, 2 milliards d'euros l'année dernière.