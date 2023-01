Pénurie de soudeurs : une école pour former les "acrobates" de demain

Pour faire face à cette pénurie, quatre entreprises du nucléaire, EDF, Orano, CMN et Naval Group se sont alliées pour lancer une haute école pour former ces "acrobates" de précision. Reprenant le nom du dieu grec Hephaistos régnant sur les forges et la métallurgie, Hefais (Haute école de formation en soudage) accueille ses 40 premiers stagiaires depuis la rentrée, dont 22 demandeurs d'emploi. Basée provisoirement à la Hague dans le Cotentin, berceau de la filière nucléaire civile et militaire, l'école doit former 200 personnes par an à partir de 2023 dans un bâtiment définitif à Cherbourg.

Hefais entend désormais former les "meilleurs soudeurs et soudeuses de France". Ils auront accès à des postes en réalité augmentée ou virtuelle. "On estime que grâce aux environnements reconstitués, on va gagner à peu près 20 pourcent de temps de formation par rapport aux formations habituelle", explique Corentin Lelièvre, directeur haute école de formation de soudage, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Les élèves souderont également pour de vrai dans des environnements exigus, comme des morceaux de bateaux ou des tuyauteries de centrales. L'école, dont l'investissement total s'élève à quelque 10 millions d'euros, financé aussi par la région et l'agglomération du Cotentin, est ouverte aux demandeurs d'emploi pour des formations de neuf mois, et aux salariés de la métallurgie désireux de se reconvertir ou de se perfectionner. Elle se rapprochera aussi d'établissements scolaires de la région.