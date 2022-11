Emploi : l'hôtellerie recrute, et pas besoin de CV pour impressionner les employeurs

Chaque recrutement donne lieu à une mise en scène. Comme par exemple pour un poste de serveur, il faut dresser une table pour deux personnes sous l'œil du recruteur. "On est à égalité on va dire, elle observe, moi je fais, et elle peut me dire après si c'est bon ou pas. C'est moins oppressant", explique un candidat. Et s'il se trompe, par exemple, entre le verre à eau et le verre à vin, il n'y a rien de grave, ce n'est pas le plus important. "Ce sont des situations courtes, une dizaine de minutes. Cela permet de voir si la personne a envie, si elle sait, et après on les forme et on les accompagne pour qu'ils créent et qu'ils avancent dans leur métier", développe un recruteur.