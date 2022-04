Emploi : la Bretagne, championne des embauches

Des postes sont à pourvoir dans tous les secteurs, en particulier dans l'hôtellerie restauration, l'industrie et le bâtiment. L'entreprise de maçonnerie que nous avons visitée cherche toujours du personnel qualifié. "Aujourd'hui, on est dans une période où on refuse de temps en temps des marchés par manque de main-d’œuvre. Si nous trouvons un salarié compétent et autonome tout de suite, on l'embauche", assure Pascal Izabelle, co-associé chez BM Texier.