Emploi : le boom de l’alternance

Une solution plébiscitée l'année dernière, 718 000 nouveaux contrats d'apprentissage, soit 37% de plus qu'en 2020. Les petites entreprises aussi s'y mettent. La société Respire, 23 salariés, fabrique des cosmétiques et vient d'embaucher sa première alternante. "C'est un système qui me correspond totalement. Ce que j'aime, c'est le rythme allié théorie et pratique", s'est confiée Diara Traoré, apprentie responsable administrative chez Respire. Autre avantage, selon Diara, elle est payée 1 640 euros par mois. Cette alternante n'aurait jamais été embauchée sans la prime versée par l’État aux entreprises : 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros pour un majeur. L'employeur ne paie pratiquement rien la première année.