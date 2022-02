Emploi : les champions du recrutement

Stéphanie Monchy a signé son CDI il y a quelques semaines. Avant, elle gardait des enfants, mais cherchait un emploi plus stable et plus rémunérateur. Elle gagne désormais chez Auchan un peu plus d'un SMIC par mois. De nouveaux CDI comme Stéphanie, la grande enseigne compte en signer 14 000 cette année. Mis en rayon, boucherie, logistique, management, le DRH régional, Denis Lacharme, cherche constamment du monde. Il assure ne pas être très regardant sur le CV. "Dans nos magasins, nous avons des personnes qui sont capables d'accueillir, de former, de transmettre. Donc nous sommes ouverts à tout profil", indique-t-il. Il faut dire que la concurrence est rude. La grande distribution est le secteur qui recrute le plus, comme le luxe, en très forte croissance.