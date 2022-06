Emploi : les parcs d’attractions manquent aussi de bras

Pour admirer ses perroquets en liberté, le public du Parrot World est de plus en plus nombreux. On compte en moyenne 1 500 personnes par jour. Mais pour nourrir tous ces visiteurs, il manque aujourd'hui 9 personnes en salle. Les rémunérations ont pourtant augmenté d'environ 200 euros bruts en avril, mais le parc a toujours du mal à recruter.