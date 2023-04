VIDÉO - Emploi : les seniors, des candidats de plus en plus recherchés

Guy n’est pas le seul senior embauché : ici, les plus de 55 ans représentent 20% des effectifs. Une tendance qui s'accélère depuis deux ans, dans ce secteur en tension. Alors qu'elle faisait face à des candidats plus jeunes, Christine, a obtenu le poste d’agent d’accueil à 58 ans, et n'en revient toujours pas. Embaucher un senior, le former, puis le voir partir à la retraite quatre ou cinq ans plus tard, cela n’effraie pas le patron. Francis a lui-même 61 ans, et au contraire, il nous explique y trouver aussi son compte.