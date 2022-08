Emploi : mille et une astuces pour recruter

Le Roi du Matelas à Neuville-en-Ferrain dans le Nord cherche des vendeurs ou des responsables de magasins. Pour avoir des candidats, la direction propose aux salariés des primes s'ils leur donnent de bons CV, comme l'explique la directrice commerciale, Amandine Richard. "Un salarié qui nous apporte un candidat, du CV, qu'on va rencontrer et qu'on va embaucher. À partir de là, notre salarié, qui nous a donné le CV, aura une prime de 250 euros à l'embauche et ensuite aura une prime de 250 euros six mois après l'embauche", dit-elle. Soit 500 euros de prime si le candidat est bel et bien recruté. C'est le prix à payer pour maintenir des effectifs.