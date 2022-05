Emploi : on manque (encore) de bras dans la restauration

Dans l’Hexagone, 200 000 postes sont non pourvus dans la restauration, principalement en cuisine. Depuis le Covid, le métier n’attire plus. Avec des horaires décalés et une rémunération peu attractive, il ne parvient pas à recruter dans la durée. Il tente donc de fidéliser ses collègues. Une hausse des salaires de 16% a déjà été négociée par la profession, mais cela ne suffit pas. Les saisonniers privilégient également les journées continues. Pour faire face, la profession envisage de recruter en Tunisie, des négociations sont en cours.