Pénurie de candidats : ces entreprises misent sur des méthodes surprenantes pour recruter

Ces réseaux deviennent presque un passage obligé auquel se plient de grands groupes comme la SNCF ou Carrefour, mais aussi des PME, à l'instar de la tôlerie Montrichard Val de Cher, dans le Loir-et-Cher, qui a cinq postes à pourvoir. Bastien Porcher y troque souvent son costume de commercial pour celui de réalisateur : pour faire passer ses offres, il fait découvrir la réalité du métier en quelques vidéos. "Aujourd'hui, on est plus du tout dans l'époque d'une grande annonce écrite. On est vraiment dans le monde de l'image, on ne peut passer que par ça pratiquement", explique-t-il à TF1. Des agences spécialisées ont même émergé pour accompagner les entreprises dans leurs campagnes de recrutement en ligne.

C'est aussi par les réseaux sociaux qu'un restaurateur de La Grande Motte, dans l'Hérault, est parvenu au début du mois à obtenir enfin réponse à son offre, grâce à un coup de colère passé en ligne. "Bon et bien cet été, nous n'aurons visiblement pas de pizzas… Même un CDI à 2400 € nets mensuel + l'intégralité des heures réglées, 2 jours de repos + logement. Nous n'avons même pas une candidature sérieuse", avait regretté sur Facebook Guillaume Ruiz, directeur de l'hôtel-bar-restaurant "Le Prose". Cette fois, le message a été partagé des milliers de fois et plus de 400 candidats y ont répondu.