Emploi : PME cherche main-d'œuvre désespérément

Et pour mettre toutes les chances de son côté, ce garagiste a augmenté le salaire proposé à la signature de 15%, pour atteindre 2 200 euros bruts. Mais rien n'y fait, il n'a reçu que trois CV en six mois. Ses employés attendent toujours du renfort. La situation devient préoccupante. Faute de bras, l'entreprise doit refuser des clients. Et le dernier espoir de ce patron, c'est que la réforme du chômage attire automatiquement les candidats.