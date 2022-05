Emploi saisonnier : encore de nombreux postes à pourvoir

L'été approche à grands pas, l'activité va s'intensifier. Et même en offrant un salaire de 2 700 euros net par mois, la gérante Sandy Maire-Sebille peine toujours à recruter. "Si on ne trouve pas cette équipe supplémentaire, il va falloir qu'on ferme un jour ou une demi-journée pour pouvoir faire tourner les équipes correctement. C'est la seule chose qu'on pourra faire", a-t-elle expliqué. Des candidats qui ne se présentent pas aux entretiens d'embauche ou qui ne restent que quelques jours avant de rendre leurs tabliers. Rien que dans l'hôtellerie et la restauration, 250 000 postes restent à pourvoir pour cet été. Et la pénurie de bras concerne tous les secteurs du tourisme.