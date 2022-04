Emploi : ces secteurs qui recrutent à tour de bras

"Une année de tous les records". C'est la projection pour 2022 de Pôle emploi qui fait état, dans l'enquête annuelle "besoins en main-d'œuvre " publiée mardi, de 3,046 millions de projets d'embauches, soit 323.000 de plus que l'année dernière. Les recrutements prévus par les chefs d'entreprise pour l'année en cours sont ainsi en hausse de 12% par rapport à 2021, déjà inédite en termes de créations d'emplois et de décrue du chômage.

"Cette évolution s'explique par une hausse sensible de la proportion d’établissements prévoyant d’embaucher", à savoir 32,8% en 2022 contre 26,5% en 2021, selon l'étude qui ne relève donc pas pour le moment d'impact de la guerre en Ukraine. Autre record : 54,3% des projets de recrutement sont prévus en CDI (+11,5 points) et 70,8% en contrat durable (CDI ou CDD de plus de six mois).