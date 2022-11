Voilà pourquoi ce ne sont pas forcément les plus compétents qui réussissent au travail

Ce phénomène a été théorisé par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger. Leur réflexion est partie d’une affaire pour le moins insolite : en 1995, un Américain, McArthur Wheeler, cambriole en plein jour deux banques de Pittsburgh. Il est tête nue, ne cherche pas à se cacher. Les images de vidéosurveillance sont diffusées par tous les médias, et l'homme est très vite arrêté. Quand la police lui montre les images, il ne comprend pas : il avait lu quelque part que le jus de citron faisait office d’encre invisible, et s’en était barbouillé le visage, persuadé, ainsi, d’échapper aux radars. Les deux psychologues sont partis de son cas pour comprendre comment on pouvait être aussi ignorant et sûr de soi à la fois.

Ils ont ainsi mené une série de tests sur des étudiants, qu'ils relatent dans une étude publiée en 2000, en leur faisant passer de courts tests d'humour, de grammaire et de logique, puis en leur demandant à la fois de s'autoévaluer et d'estimer leur place par rapport aux autres. À chaque fois, ce sont les élèves les moins performants qui surestimaient le plus leurs résultats. "Les gens se surestiment par ignorance", analyse David Dunning dans l'étude, qui cite l'exemple d'un "homme âgé qui pense qu'il est un excellent conducteur, mais qui représente un danger sur la route, ou de la femme qui lit un livre sur le marché boursier et se sent prête à concurrencer un agent de change professionnel".