Entreprises : tous les moyens sont bons pour vous recruter

Deux auxiliaires de vie pour le prix d’une, à 58 ans, Colette vient de retrouver du travail. Et c’est Nasséra, qui est à l’origine de son recrutement. Pour une centaine d’euros en plus par mois, Nasséra est mandatée par son entreprise pour trouver des nouveaux employés, les former tout en mettant d’abord en avant les aspects positifs du métier. Ce seraient les salariés qui en parleraient le mieux. Leur entreprise a 60 postes d'auxiliaire de vie à pourvoir. Et jusqu'à présent, c’est difficile de trouver les candidats et surtout de les garder.