Made in France : la relocalisation mise à l'épreuve par la flambée des prix de l'énergie

Dans nos rayons, le textile Made in France arbore fièrement ses couleurs. Depuis deux ans, de nombreuses entreprises du secteur se sont relocalisées, à l'image du leader mondial de la toile de store. Pour son nouveau lieu de production, il a choisi la France, plus précisément Hordain, dans le Nord. Ici, on fabrique du tissu pour les parasols et autres mobiliers d'extérieur.