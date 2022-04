Emploi : dans quelles régions prévoit-on le plus de recruter en 2022 ?

Les départements bretons, où le taux de chômage est déjà très inférieur (5,8%) à la moyenne nationale (7,2%), comptent ainsi parmi ceux qui devraient le plus profiter de ce climat favorable sur le front de l'emploi. Avec 17,1% de projets de recrutement en plus qu’en 2021, le pourcentage de hausse le plus élevé enregistré parmi les régions, jamais les intentions d’embauche n’y ont été aussi élevées, selon les dernières statistiques de Pôle emploi. Dans le détail, 65% de ces intentions d’embauche sont des CDI ou des CDD de plus de six mois et près de 7 offres sur 10 proviennent d’entreprises de moins de 50 salariés.