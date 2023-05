VIDÉO - Recevez-vous plus ou moins de mails que la moyenne des salariés français ?

Un tiers. C'est la part de salariés français concernés par l'hyperconnexion, révèle le premier Observatoire de l’infobésité et de la collaboration numérique (OICN), réalisé par la startup Mailoop. Selon cette étude basée sur 58 millions de métadonnées d’e-mails de plus de 9 000 personnes, publiée ce mardi dans Le Parisien, 31% des salariés se connectent en effet après 20 heures plus de 50 soirs sur une année, tandis que le nombre de "soirées connectées" par an atteint 117 chez les dirigeants.

Toujours selon les conclusions de ces travaux, un salarié reçoit en moyenne 144 mails par semaine, et un dirigeant d'entreprise 331. Or, plus de la moitié des e-mails reçus reçoivent une réponse en moins d’une heure, et un peu moins de 10% en moins de 5 minutes. Chaque matin, c'est entre 10h et 11h que les collaborateurs reçoivent le plus de mails.