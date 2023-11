Existe-t-il des congés pour s'occuper d'un proche handicapé ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu, une question à propos des problèmes de livraison lors du Black Friday. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Existe-t-il des congés pour s’occuper d’un proche handicapé ?

Il existe bien un congé de proche aidant pour les salariés, mais ces jours ne sont pas rémunérés : "Vous ne percevrez pas de salaire de la part de votre employeur sur les périodes d’absence", peut-on lire sur le site d’information gouvernementale des personnes handicapées.

Voici un modèle de lettre pour solliciter le congé proche aidant. C’est comme du congé sans solde si vous préférez... "Voilà pourquoi les entreprises prennent souvent le relai, via leurs conventions collectives, et proposent des jours en plus, payés cette fois-ci", ajoute Céline Gaxatte, responsable de la mission Handicap à TF1.

Autre possibilité : solliciter l’aide de vos collègues, qui peuvent vous donner l’un de leurs jours de repos. "Vous pouvez bénéficier de ce donc de jours de repos si vous venez en aide à un proche en situation de handicap, avec une incapacité permanente d’au moins 80%", peut-on lire sur le site du service public.

"Attention, l’accord de votre employeur est indispensable", ajoute Amélie d’Heilly, avocate en droit du travail. "Votre don ne peut concerner que la 5ᵉ semaine de congés payés", ajoute-t-elle.

Envoyez vos questions

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à l'adresse suivante : le20Hvousrepond@tf1.fr. Ou encore désormais en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Nouveauté, pendant cette rubrique du 20H, vous verrez apparaître un QR Code en bas de l'écran : vous pourrez alors le flasher et accéder directement depuis votre téléphone portable ou tablette à un article enrichi.