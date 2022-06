Existe-t-il un minimum de rémunération pour un job d'été ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées notamment aux jobs d'été, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Existe-t-il un minimum de rémunération pour un job d'été ?

Ça dépend de votre âge. Si vous êtes majeur, le minimum, c’est le SMIC, "comme pour n’importe quel salarié", précise Amélie d’Heilly, avocate spécialisée en droit du travail. Je vous rappelle son montant au 1er mai dernier : 10,85 euros bruts de l’heure, soit 1645,58 euros bruts par mois sur la base de 35 heures par semaine. Si vous êtes mineur, vous toucherez moins que le SMIC, "un pourcentage du minimum légal en fonction de votre âge". Tout est détaillé sur le site du service public.

Lundi soir, nous vous avons expliqué que vous pouvez postuler dès l’âge de 14 ans, même si cela implique un certain nombre de contraintes pour votre employeur. "Attention, dans certains secteurs d’activité, la rémunération minimale est parfois plus élevée que le SMIC. Cela dépend de votre convention collective", poursuit l’avocate en droit du travail. C’est vrai dans l’hôtellerie-restauration, secteur qui embauche beaucoup l’été, comme le rappelle l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie.