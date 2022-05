Faute de candidats, ce restaurant embauche des retraités

Mais pourquoi recruter spécifiquement des seniors ? Selon Vincent Gontier, directeur du restaurant "L’armoire à délices", c’est la dernière solution pour trouver des bras : depuis un an, il peine à embaucher. "En 17 ans de métier, je n'ai jamais connu ça. En juin et en juillet, cela va être compliqué", s'inquiète-t-il.

Pourtant, l'établissement est situé dans une zone touristique, juste à côté du port de Cherbourg. Chaque midi, les 120 couverts trouvent preneur, et encore, il pourrait y en avoir plus en ouvrant une terrasse. "À partir du mois d'avril, en général elle est en place, mais aujourd'hui on manque de personnel et on ne peut pas le faire", regrette le restaurateur.