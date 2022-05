Faute de saisonniers, des restaurants jouent leur survie

Même constat dans le département voisin, une restauratrice d'Avignon a déjà retiré une vingtaine de tables de sa terrasse et ne peut plus ouvrir 7 jours sur 7. Beaucoup de ses anciens salariés ont changé de métier après le premier confinement. Depuis, le secteur traverse une crise des vocations. Horaire plus adapté, meilleures conditions de travail, salaire plus élevé... Les candidats sont devenus exigeants et ils sont moins nombreux. Un emploi de saisonniers sur trois est encore à pourvoir cet été.