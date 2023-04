Femmes aux commandes : les héritières de Bernard Loiseau

Bérangère, 32 ans, est la fille aînée et n'est jamais en cuisine. C'est l'intendante en chef et elle devrait succéder à leur mère Dominique à la tête du groupe. Avec elle, pas question qu'un client rate son expérience 5 étoiles. Après un parcours dans la publicité et la finance à New York et en Asie, elle réintègre le cocon familial après le confinement, avec beaucoup de projets de rénovation en tête. C'est elle qui a mis sa touche personnelle à la suite japonisante que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article.