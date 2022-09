Fête de l'Humanité : Fabien Roussel veut "permettre à chacun de vivre de son travail"

Fabien Roussel poursuit : "Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garantir à nos enfants, à chaque homme, chaque femme de notre pays, l'accès à un travail, à une formation et à un salaire qui permet de vivre dignement. C'est cela que nous devons construire ensemble et que la gauche doit réussir à proposer aux Français (...) Mon projet, c'est d'éradiquer le chômage et c'est pour ça que je veux mettre fin à un système qui nourrit le chômage (...) Il faut permettre à chacun de vivre de son travail, car c'est le travail qui redonne la dignité".