Fonctionnaires : une revalorisation satisfaisante ?

Antoine et sa collègue Elsa sont enseignants dans un collège à Saint-Denis, en région parisienne. Antoine est professeur de physique-chimie. Il touche 1 800 euros net par mois, mais il gagne 700 euros de prime, car il fait des heures supplémentaires. Dès le 1er juillet, il sera augmenté de 50 euros. Bénédicte, elle, est agent municipal. Elle touche 1 350 euros, gagne 350 euros de prime et sera augmentée de 40 euros. Quant à Christophe, qui est jardinier, il touchera 35 euros de plus par mois.