VIDÉO - Apprentissage : pourquoi un quart des jeunes jettent l'éponge ?

C'est le cas de Pierre Thorel, 23 ans. Il est actuellement plaquiste à son compte. Il y a un an, il a rompu son contrat d'apprentissage qui ne correspondait pas à ses attentes. "J'avais envie de me recentrer sur la platrerie et l'isolation, et j'ai choisi de partir."

Comment expliquer autant de ruptures de contrat d'apprentissage ? Accessible dès 16 ans, l'apprentissage pousse des jeunes qui ne sont pas toujours prêts dans le monde de l'entreprise. Autre explication selon Aurélien Cadiou, président de l'association nationale des apprentis de France : "On a ouvert l'apprentissage à beaucoup d'entreprises qui ne prenaient pas d'apprentis avant, qui du coup ne savent pas comment ça fonctionne et ne vont pas forcément bien les accompagner."