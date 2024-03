Nouvelle réforme de l'assurance-chômage : ce qui pourrait concrètement changer pour vous

L'annonce a été faite, mercredi 27 mars, par Gabriel Attal sur TF1 : l'assurance chômage va être une nouvelle fois réformée. Les conditions d'indemnisation vont être durcies. À quel changement concret faut-il s'attendre dès la rentrée de septembre ?

C'est devenu son rituel depuis un an. Sandrine Houssaye passe plusieurs heures par jour à consulter les offres d'emploi sur Internet. L'ancienne assistante administrative était déjà inquiète. Elle l'est encore plus avec la réforme à venir de l'assurance-chômage. Une décision pour faire des économies et aider à combler le déficit de l’État.

Une durée d'indemnisation de 18 à 12 mois ?

Plusieurs options sont concrètement envisagées. La première, réduire la durée d'indemnisation. En 2023, elle était déjà passée de 24 à 18 mois. Gabriel Attal a évoqué une réduction supplémentaire. Il envisage jusqu'à six mois de moins. Devant France Travail, anciennement Pôle emploi, les bénéficiaires ne sont pas convaincus.

Une autre possibilité concerne la durée des cotisations. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé six mois durant les deux dernières années pour ouvrir ses droits au chômage. Ce temps de travail nécessaire pourrait être rallongé, une option plus efficace selon certains économistes. Dernières pistes étudiées, durcir les conditions d'indemnisations pour les chômeurs seniors. Si tous ces changements étaient adoptés, ils pourraient représenter jusqu'à 800 millions d'euros d'économie.