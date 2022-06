Hausse des salaires : casse-tête dans les PME

Mais dans les secteurs les plus en tension, augmenter les salaires est une nécessité. Dans le BTP par exemple, sans hausse, les salariés partent chez la concurrence. Hors de question pour Rudy Violet, tous ses employés gagnent désormais 10% de plus par mois, quitte à faire quelques concessions. "J'ai diminué mon salaire pour pouvoir donner à mes ouvriers (...) ça me paraissait normal", nous rapporte-t-il.