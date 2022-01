Hausse des salaires : quels sont les secteurs concernés ?

Dans l'hôtellerie et la restauration, les salaires ont déjà commencé à augmenter fortement. Dans cette brasserie à Morancez (Eure-et-Loir), ces trois salariés ont tous vu leur rémunération gagner 15 à 20%. Les cuisiniers sont devenus des denrées rares. Et cela concerne en premier lieu le chef qui gagne 300 euros de plus que son salaire précédent. "J'étais augmenté au mois de septembre. Notre patron nous a offert un jour de congé en plus. Et on ne travaille que deux soirs par semaine. Donc, on a pas mal d'avantages", se réjouit, Léon Blanchard, chef cuisinier au restaurant "Le Bergerac" à Morancez, au micro du 20H de TF1.