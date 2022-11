"C'est impossible pour nous !" : les bouchers-charcutiers assommés par leur facture d'électricité

Sur les marchés de la région lyonnaise, on est charcutier-traiteur de père en fils chez les Brossat. Le fils, c'est Sébastien. Il a repris l'affaire il y a quatre ans. À cette époque, il n'aurait jamais imaginé vivre une situation pareille. "Nous, cette année, on paye 24 000 euros d'électricité. L'année prochaine, c'est 96 000 euros, donc 300% d'augmentation. On travaille, on se lève à 3h du matin tous les jours, on n'a pas à payer 70 000 euros comme ça, c'est impossible pour nous", explique-t-il. À cause de la hausse des matières premières, il a déjà augmenté ses prix de 10%. Pour l'instant, ses clients le soutiennent.